Man kennt das Leopold Museum in Wien und bejubelt die neue Heidi-Horten-Collection neben Albertina und Staatsoper und übersieht dabei allzu leicht das neue Schütz Art Museum in Engelhartszell. Es ist ein Kleinod im oberen Donautal. Vor einem halben Jahr wurde es in der Ruhe des Lockdowns eröffnet, ohne die obligate Seitenblicke-Gesellschaft, ohne ein erheiratetes, ererbtes oder aus zweifelhafter Herkunft stammendes Vermögen und ohne politische Netzwerke und große öffentliche Subventionen.