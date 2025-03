Zu den berühmten Bildern des Wiener Kunsthistorischen Museums gehört auch das "Fest des Bohnenkönigs" des niederländischen Malers Jacob Jordaens: Schon im Mittelalter wurde in vielen Regionen am Dreikönigstag der Bohnenkönig ausgelost und der Fasching eingeleitet. Das geschah durch das Einbacken einer Bohne oder Münze in den Königskuchen. Der Finder war Faschingskönig. Verschiedentlich wurden auch zwei Bohnen verwendet, eine für den König und eine für die Königin.