Das Ende des Winterschlafs

Schlafen kann eine der schönsten Sachen der Welt sein. Wir könnten ohne Schlaf auch nicht lange überleben. Für einige Zeit entschwebt man in eine andere Welt und kehrt gestärkt in die wirkliche zurück. Aus der antiken Götterwelt kommen unsere Bezeichnungen und Vorstellungen für das Schlafen: Bei den Griechen war es Hypnos, der Bruder des Todesgottes, mit dem er gemeinsam in der Unterwelt lebte. Beide Zustände, Schlaf und Tod, wurden als verwandt und wesensgleich bewertet.