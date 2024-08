Das Bier und die Bierpartei

Jetzt haben wir also eine Bierpartei auf dem Wahlzettel. Was sie will, ist nicht ganz klar: Kommt jetzt die Bierokratie? Die Herrschaft des Biers: Das Wort ist leicht mit der Bürokratie zu verwechseln, die ja die wahre Macht im Lande ist. Auch an die Hierokratie könnte man denken, bei der die Staatsgewalt von einer Priesterschaft oder einer anderen sakralen Institution ausgeübt wird. Wir haben ja auch einen Bierpapst, der sich diesen Titel sogar schützen hat lassen.