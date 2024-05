Mehr als 15 Jahre hat sich Marcel Ziegl für die SV Ried regelrecht aufgeopfert, sich nach zum Teil schweren Verletzungen immer wieder zurückgekämpft. Der Preis, den er bezahlen muss, ist groß: Karriereende mit 31 Jahren. Auf dem Feld war er immer einer, der voranging versuchte, seine Mitspieler mitzureißen. Auch nach den Abstiegen hielt er der SV Ried, die er in Interviews wiederholt als seinen "Herzensverein" bezeichnete, die Treue. Ziegl hat in der Vergangenheit (fast) alle Höhen und Tiefen der SVR mitgemacht.

Spätestens jetzt, nach der Verabschiedung am Samstag, sollte der Verein Nägel mit Köpfen machen, damit das "Urgestein" weiterhin ein Gesicht des Zweitligisten bleibt, wenngleich es freilich beide Seiten für eine solche Zusammenarbeit benötigt. Die Rede ist von einem "großen Projekt" in der Region, das Ziegl vorantreiben soll. Der Verlust einer weiteren Identifikationsfigur wäre für die SV Ried bitter. Das Wort des intelligenten Fußballers hat in Ried Gewicht, Ziegl wäre für den Verein auch außerhalb des Rasens ein authentischer Botschafter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper