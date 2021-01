Zusammenrücken im Wettlauf gegen die Zeit

Guten Morgen!Ärger und Nachsicht. Am Anfang dieser Zeilen steht die Bitte um Nachsicht. Verzeihen Sie, liebe Leserinnen und Lesern, die wir Sie in der heutigen Ausgabe der OÖNachrichten nicht zum Zug kommen lassen konnten. Viele von Ihnen hatten Ihrem Ärger Luft gemacht, indem Sie sich erstmals direkt an uns wandten und noch extra darauf hinwiesen, normalerweise ja nicht in dieser Form an die Öffentlichkeit zu gehen, doch in diesem Fall: unumgänglich. Genau