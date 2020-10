Über erfreuliche und unerfreuliche Rekorde

Täglich um 8:55 Uhr bringen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief auf den neusten Stand, mit Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen.

Guten Morgen!Der Lockdown war für uns alle eine Ausnahmesituation, die individuell völlig unterschiedlich wahrgenommen wurde. Den einen fiel in den eigenen vier Wänden rasch die Decke auf den Kopf. Niedergeschlagen vom Alleinsein und gereizt wegen der Enge strömten sie zum ehemöglichen Zeitpunkt zurück in die Büros. Die anderen fanden Gefallen an der Zeit mit der Familie und dem effizienten Arbeiten von zu Hause aus. Zu Letzteren habe auch ich