Täglich um 8:55 Uhr bringen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief auf den neusten Stand, mit Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen.

Guten Morgen!In dieser Zeit besonderer Umstände habe ich nicht erst einmal gehört, dass, wollte man an den coronabedingten Abstandsregeln etwas Positives ausmachen, es dies sei: Die Bussi-Bussi-Gesellschaft ist auf ihre Ellbogen reduziert. Auf ihre Fäuste und Knöchel. Oder was sich sonst noch zur Begrüßung oder zum Abschied als Kontaktaufnahme zwar nicht eignen mag, aber zur Not verwendet werden kann. Kein Handschlag. Und Bussi, Bussi schon gar nicht.