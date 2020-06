Guten Morgen! Tiroler Mander: Da trägt ein bis dahin unbekannter Tiroler Landespolitiker sein Herz auf der Zunge – und plötzlich ist er weltberühmt in Österreich. „Widerwärtiges Luder“ nannte der Tiroler Landeshauptmann-Stv. Josef Geisler (VP) eine Umweltaktivistin, aber passieren wird ihm nichts im Heiligen Land. Ein Rücktritt „ist nicht angedacht“, sagte Landeshauptmann Günther Platter. Und all die Frauen in der ÖVP kritisieren in dieser Sache eben