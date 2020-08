OÖN Newsletter: Four more years?

Täglich um 8:55 Uhr bringen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief auf den neusten Stand, mit Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen.

Guten Morgen!Die Wahl des Jahres: Four more years Trump? Das wäre wirklich die Härte. Nicht nur für die USA, sondern für die ganze Welt. Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat in seiner ersten Amtszeit Allianzen aufgekündigt, Verträge für nichtig erklärt, Ultimaten gestellt und seine engsten Mitarbeiter gewechselt wie die Hemden. Die USA waren für Europa jahrzehntelang ein verlässlicher Partner, nicht ohne Konflikte, aber immer