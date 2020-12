OÖN Newsletter: Ein frohes Fest!

Guten Morgen!Die Erwartung liegt hoch, jedes Jahr aufs Neue. Der Heilige Abend gipfelt seit Kindheitstagen in einer idealisierten Vorstellung von Harmonie, Besinnlichkeit und Wohlgefühl - und ist doch dabei so fragil und verletzlich, weil überzogene Erwartungen eben nicht wirklichkeitsgemäß sind. Wer zuviel will, stolpert über das Kleine: ich kenne den regelmäßigen Frust, wenn der Baum nicht in den Christbaumständer passen will oder schief