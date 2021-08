Guten Morgen!Afghanistan: „Die Taliban könnten am 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September unsere Botschaft in Kabul niederbrennen“. So beschreibt Mitch McConnell, Fraktionsführer der Republikaner im US-Senat, die Lage in Afghanistan, die sich zu einem Desaster der US-Außenpolitik entwickeln könnte. Und er hat recht: Alles erinnert an Saigon, nach dem Rückzug der USA aus Vietnam und den darauf folgenden hektischen Evakuierungen der