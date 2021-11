Täglich um 8:55 Uhr bringen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief auf den neusten Stand, mit Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen.

Guten Morgen!Die vierte Welle rollt. 2G wird Standard, der Druck auf nicht Geimpfte steigt, darauf einigten sich gestern Bund und Länder. Und sie betonten dabei auch, angesichts der Lage, den Wert von Solidarität und Gemeinsinn. „Keiner ist eine Insel für sich“, sagt Bischof Manfred Scheuer heute in den OÖN. In den Spitälern wird Vorsorge getroffen für die absehbare Entwicklung. Viel zuwenig wird, wenn wir von Corona reden, von diesen Betroffenen in