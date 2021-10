Guten Morgen! Was für eine Woche: Zuerst ein denkwürdiger Wahltag, dann ein intensiver Sondierungsreigen, der am Montag in eine Partnerwahl des ÖVP-Landesparteivorstandes münden soll. Doch so richtig spannend ist es nicht mehr. „Es ist alles schon fix und mehr oder weniger ausgedealt“, berichtete mir gestern Mittag ein sehr gut informierter oberösterreichischer Politiker. ÖVP und FPÖ nehmen Anlauf zur Neuauflage ihrer Landeskoalition. Nach einem langen Wahlkampf, einem