OÖN Newsletter: 75 Jahre OÖNachrichten

Gerald Mandlbauer

Guten Morgen!

Gerald Mandlbauer, Chefredakteur

kriegen heute einen wahren Ziegelstein von Zeitung in die Hände. Da ist zum einen die gewöhnliche Freitagsausgabe - und als Draufgabe zu dieser eine 88seitige Sondernummer, mit der die Oberösterreichischen Nachrichten ihr 75-Jahr-Jubiläum begehen. Danke an dieser Stelle Manfred Wolf und Nora Bruckmüller sowie allen anderen, die die Produktion dieser Extra-Ausgabe ermöglicht haben.In diesem Dreivierteljahrhundert Zeitung steckt eine große Vergangenheit, der Aufstieg Oberösterreichs aus Trümmern zum Wirtschaftswunderland und zum späteren Wohlstand, den wir heute als Gegebenheit wahrnehmen und weniger als etwas, das ständig aufs Neue errungen werden muss.. Die OÖN haben diese Entwicklung parallel mitgemacht, heute unvorstellbar, unter welcher Mühsal 1945 die ersten Ausgaben gedruckt werden mussten. Es herrschte Papiermangel, mit Spürsinn mussten ausrangierte Schreibmaschinen gefunden und beschafft werden, es gab die zähen Gespräche mit den amerikanischen Besatzungsbehörden, unter deren Aufsicht damals Journalismus betrieben wurde, so der Gründungs-Chefredakteur Franz Lettner. Diese Aufgabe zermürbte ihn.Auf der anderen Seite stand eine nach Information und Wahrheit gierende Bevölkerung. Die finsteren Jahre davor waren Kritik und abweichende Meinung mit Gefängnis und Tod bestraft worden. 1945 musste das demokratische Bewusstsein neu gezündet werden, die „Freiheit des Wortes“ stand hierbei im Zentrum. Nicht umsonst trägt unsere heutige Jubiläumsausgabe diesen Titel auf Seite 1. Es geht um Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit.Damals wie heute liegt es an den Medien, den Leuten Orientierung zu vermitteln, sagt Kommunikationswissenschafter Fritz Hausjell im Interview mit den OÖN. Auch heute sind es wieder Lügen, Hass und Aggression, die den Zusammenhalt bedrohen. Gute Zeitungen können hingegen gesellschaftliche Stabilitsatoren sein, indem sie gesicherte Information verbreiten, sagt Hausjell. Ähnlich sieht es OÖN-Herausgeber Rudolf A. Cuturi in seinem Kommentar zum Jubiläum und auch mein Beitrag weist in diese Richtung.Über diese Anfänge der OÖN lesen Sie in unserer Sondernummer, dazu fliegen wir im Zeitraffer durch diese 75 Jahre. Zeitgeschichte kompakt in einer Sonderausgabe, die über den Tag hinaus Bestand haben soll.Ich werde zwei Exemplare für meine Kinder auf die Seite legen, damit sie später einmal nachlesen können von Staatsvertrag, Mondlandung, oberösterreichischer Nachkriegspolitik und jenen markanten Tagen als Tschernobyl explodierte, der Lask Meister wurde, Michael Jackson im Linzer Stadion zu Gast war, Lady Di verunglückte, die Voest gekapert werden sollte und in New York die Twin-Towers zum Einsturz gebracht wurde. All das aus der Perspektive der OÖN betrachtet und somit mit Lokalkolorit versehen.. Neben diesem Rückblick versuchen unsere Kolumnisten einen Ausblick, unter ihnen klassische OÖN-Figuren wie Christoph Kotanko, Josef Lehner, Christine Haiden,Josef Achleitner oder Roman Sandgruber. Hans Pum beschreibt seine Erinnerung an einen ganz besonderen Jahrhundertsportler, den viel zu früh verstorbenen Rudi Nierlich. Dazu gratulieren Prominente zum Jubiläum und wir zeigen einen Rückblick in Bildern Und Martina Mara versetzt sich ins Jahr 2095 und blickt aus dieser Perspektive zurück auf das Jahr 2020. 75 Jahre, von jetzt an gerechnet, die OÖN wird es dann noch geben, wenn diejenigen, die nach uns kommen, nicht darauf vergessen haben werden, was Journalismus bedeutet: Einen Vertrag mit seinen Leserinnen und Lesern haben. OÖN-Mitarbeiter haben diesen Leitsatz verinnerlicht. Zugleich sind wir nichts ohne Sie, unsere Begleiter. Für Sie, die Mitglieder der OÖN-Familie, ist diese Jubiläumsausgabe gemacht. Haben Sie Lesevergnügen damit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Michael Jackson Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gerald Mandlbauer Chefredakteur g.mandlbauer@nachrichten.at