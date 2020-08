Nichts für schwache Nerven

Täglich um 8:55 Uhr bringen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief auf den neusten Stand, mit Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen.

Guten Morgen!Ferragosto: So nennen unsere Lieblingsnachbarn den morgigen 15. August. Er ist oft der heißeste Tag des Jahres und markiert den Wendepunkt des Sommers. Die Rollläden sind herunter gelassen, Familien kommen zusammen. Strände und Hotels sind zu Ferragosto zum Bersten voll – normalerweise. Doch heuer ist bekanntermaßen alles anders: Venedig ist in eine Art Dornröschenschlaf gefallen. Keine Schlangen an den Vaporetto-Stationen, kein