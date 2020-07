Lange und hohe Gipfel und ein Tiefpunkt

Täglich um 8:55 Uhr bringen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief auf den neusten Stand, mit Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen.

Guten Morgen!Ein Gipfel in Brüssel. Um 5.31 Uhr schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter nur ein Wort: „Deal“. Vier Tage und fünf Nächte lang haben die Regierungschefs in Brüssel über ein Milliardenpaket verhandelt, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise abzufedern und das EU-Budget für die nächsten Jahre zu beschließen. Und es war nichts für schwache Nerven. Die meist so staatstragend auftretenden