Guten Morgen! Er war mein Lieblingsonkel. Wir schossen uns die Bälle zu, zwei Obstbäume markierten das Tor, in meinen Fantasien war ich Willi Harreither, der damals das Tor des Nationalteams hütete und als der ich Neunjähriger in meiner Vorstellung die Bälle unter mir begrub. War ich als Schütze an der Reihe, war ich Helmut Köglberger. Von meinem Lieblingsonkel ist mir ein Bild geblieben. Ernst schaut er mir entgegen, an der Kamera vorbei, er wird so um die 19 gewesen sein,