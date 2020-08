Erster oder Zweiter und Letzter

Täglich um 8:55 Uhr bringen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief auf den neusten Stand, mit Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen.

Guten Morgen!Erster sein. Was haben Bayern München und Paris St. Germain einerseits und Donald Trump und Joe Biden andererseits gemeinsam? Das Prinzip „The winner takes it all“. In einem Duell ist der zweite Platz auch der letzte Platz. Während wir nach dem gestrigen Finale wissen, dass Bayern München ein würdiger Gewinner der Fußball Champions League ist, beginnt das Duell zwischen Präsident Trump und dem ehemalige Obama-Vize Biden gerade erst Fahrt