Guten Morgen! „Da lobe ich mir die Schule in Argentinien“, sagte Pippi und sah auf die Kinder hinunter. „Dort solltet ihr hingehen.“ Da fangen die Osterferien drei Tage nach den Weihnachtsferien an, und wenn die Osterferien zu Ende sind, dauert es drei Tage, dann fangen die Sommerferien an.“ Es ist schon paradox. Während sich die meisten Schüler normalerweise nichts sehnlicher wünschen, als so viel Abstand von der Schule wie möglich zu gewinnen, ist es