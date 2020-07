Guten Morgen!Ein Dilemma, schrieb Klaus Schmitt am 4. April in den OÖNachrichten, brauche Kompromisse. Werde zu spät gehandelt, gebe es Kritik, sterben Menschen, gebe es Schuldzuweisungen. Werden die Maßnahmen, so Schmitt weiter, als übertrieben empfunden, gebe es ebenfalls Kritik. Ein Dilemma also für die Entscheidungsträger, das keine einseitigen Vorstöße erfordere, sondern eben: Kompromisse. Der Corona-Lockdown in Österreich war damals gerade