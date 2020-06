Täglich um 8:55 Uhr bringen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief auf den neusten Stand, mit Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen.

Guten Morgen!Heute ist es auch schon wieder 38 Jahre her, dass ein österreichischer Fernsehmoderator seinen Zuschauern empfahl, sie sollten doch den Fernseher ausschalten. Es war der 25. Juni 1982, in Gijon standen sich die Fußballer aus Österreich und Deutschland gegenüber, und in diesem Fall stimmt das tatsächlich, denn wirklich gelaufen ist nur einer. Es war ein Vorrundenspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft, Horst Hrubesch hatte die Deutschen nach elf