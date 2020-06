Guten Morgen!Ich gebe es unumwunden zu: Ich habe mich nie so wirklich an ihn gewöhnt, aber inzwischen ist er mir fast schon ans Gesicht gewachsen. Als sie mir Anfang April erstmals einen Mund-Nasen-Schutz in die Hand gedrückt haben, habe ich gerade mein Einkaufswagerl Richtung Interspar geschoben, und ich habe mich zunächst gefragt: Was gehört jetzt nach außen, das Blaue Seite oder das Weiße? Im Geschäft selbst richtete ich mich dann nach der