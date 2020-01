Friedensreich Hundertwasser und der Kampf gegen weiße Taferl

Es gibt sie noch, die schwarzen Nummerntafeln, haben wir kürzlich gelesen. 165.000 sind es in ganz Österreich, 33.000 Nummern sind in Oberösterreich noch registriert. Dennoch, die weißen, nach einem Entwurf aus der damaligen Linzer Kunsthochschule produzierten Kennzeichen mit Wappen und leicht erkennbarer Bezirksbezeichnung sind eine Selbstverständlichkeit. So ist es heute schwer vorstellbar, welch heftige mehrmonatige Debatte dem Wechsel von Schwarz auf Weiß im Jahr 1990 vorausging.

Auslöser war der damals 60-jährige international renommierte Wiener Künstler Friedensreich Hundertwasser (eigentlich: Friedrich Stowasser), der in den Jahren zuvor mit dem Hundertwasser-Haus und seinen teils absichtlich unebenen Böden oder ins Haus integrierten Bäumen für Aufsehen gesorgt hatte. Der Feind des Künstlers war die moderne Architektur, die mit ihren geraden Linien und rechten Winkeln der Natur nicht entspreche. Viel Zeit verbrachte Hundertwasser auf seinem Besitz in Neuseeland, den er zu einem großen ökologischen Projekt ausbaute.

1989 aber kampagnisierte er von Salzburg aus gegen die von Verkehrsminister Rudolf Streicher (SPÖ) initiierte Einführung stark reflektierender weißer Tafeln mit schwarzer Schrift. Das Streicher-Projekt folgte einem europäischen Trend zur besseren Lesbarkeit und sollte das alte, kaum noch ausbaubare System der fortlaufenden Nummern ablösen. Überdies wollte Streicher den auch in seiner Partei vorhandenen Drang nach möglichst niedrigen oder möglichst attraktiven Nummern beenden.

Hundertwasser, der sich mit seinen Projekten (immer dabei: die Humustoilette) einen Namen gemacht hatte, mobilisierte in Pressekonferenzen, Demonstrationen, mit Autofahrerklubs und einer Petition die Öffentlichkeit und letztlich auch die Politik für seine Entwürfe. So weit, dass nicht nur der Kärntner FPÖ-Landeshauptmann Jörg Haider ihn unterstützte und demonstrativ mit Hundertwasser-Taferln hinter dem Rücksitz des Dienstwagens herumfuhr. Die schwarzen Landeshauptmänner vor allem des Westens, gerade verunsichert von den Stimmenverlusten an Haider, zogen nach und forderten ein Überdenken des Nationalratsbeschlusses der SPÖ/ÖVP-Koalition im Parlament. "Krone"-Eigentümer Hans Dichand unterstützte Hundertwasser anfangs voll, bis der sich in seiner Argumentation zunehmend verstieg: Er nannte Streicher einen Nazi, weil dieser die "deutschen" Nummern übernehme und die der österreichischen Identität entsprechenden schwarzen abschaffe. Dabei war Österreich erst 1930 von den seit der Kaiserzeit weißen auf die aus England kommenden schwarzen Tafeln umgestiegen.

Weil die ÖVP wegen des Kennzeichenstreits nicht die Koalition sprengen wollte und ein letztes Gutachten deutlich für die Neuerung sprach, haben wir seither die weißen Tafeln.

