Es geht auch ohne Zersiedelung

Dass Österreich nach wie vor führend im Flächenverbrauch, im rücksichtslosen Zubetonieren ist, wird immer wieder herausgestrichen. Weit weniger im öffentlichen Bewusstsein ist eine mindestens ebenso entsetzliche Entwicklung, die längst irreparable Schäden im Landschaftsbild gezeitigt hat.

Einer meiner beiden Wohnsitze liegt nur einen Kilometer von der bayerischen Grenze entfernt, und dort tut sich, was die Flächenwidmung anlangt, eine völlig andere Welt auf. Geschlossene Siedlungsgebiete, kein Ausfransen und dazwischen, abgesehen von Gehöften, so gut wie keine Bautätigkeit. Dieser Tage bereiste ich nach meinem Auftritt bei der Leipziger Buchmesse eine Woche lang Sachsen-Anhalt, dasselbe Bild. Bei Wanderungen im Harz bewegt man sich auf Heinrich Heines Spuren, wie das vor langer Zeit auch bei uns der Fall war, durch nichts als Felder und Wälder von Dorf zu Dorf, während die Zersiedelung in weiten Teilen Österreichs kaum noch irgendwo einen Rundumblick ohne Streusiedlung oder einfach in die Gegend geknallte Einfamilienhäuser ermöglicht.

Wird in anderen Umweltschutzbereichen wenigstens zaghaft – und damit viel zu langsam – umgedacht, wirkt es so, als ob die als probate Gegenmaßnahme gegen den Wildwuchs gedachten örtlichen Entwicklungskonzepte der Gemeinden immer mehr zur Makulatur würden. Was ich in meinem näheren geografischen Umfeld derzeit als vermeidbare schwere neue Bausünden in noch intakten Landschaftsrelikten wahrnehmen muss, macht mich fassungslos. Fassungslos macht mich auch, dass wir uns das alles mit typisch österreichischem Schulterzucken nach wie vor gefallen lassen: Schon schade, aber da kann man halt nichts machen.

Nun steht uns Bayern, heißt es gern, in unserer Nachbarschaft mentalitätsmäßig am nächsten. In diesem sofort ins Auge fallenden Bereich besteht freilich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Obwohl Söders Reich große wirtschaftliche Dynamik auszeichnet, obwohl es neuen Fertigungstechnologien gegenüber besonders aufgeschlossen ist und von überall her Investoren anzieht, leistet man es sich dort wie in anderen Teilen Deutschlands, klare Bebauungsgrenzen zu ziehen. Man leistet es sich, weil man es sich nicht leisten will, wie Österreich zu enden. Es hat eben nichts mit Rückwärtsgewandtheit, mit altmodischer Romantik zu tun, wenn man darauf schaut, dass es nicht überall wuchert. Mit Ästhetik schon. Und mit immensen Kosten für Aufschließungen weit draußen, von den Straßen bis zum Kanal.

Ja, und da wären unter anderem noch die Interessen von Tieren, Pflanzen und Touristen zu erwähnen. Die bunten Prospekte der Fremdenverkehrsbranche gaukeln vor, dass Österreich wunderschön sei. Wir sind auf dem Weg, dieses Kapital völlig zu verspielen, schon weit vorangekommen. Was, wenn das vielen Gästen eines Tages wie Schuppen von den Augen fallen würde?

Ludwig Laher ist Schriftsteller und lebt am Land in St. Pantaleon sowie in der Stadt Wien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper