Yuval Raphael: Ein Hamas-Opfer singt beim ESC-Song Contest für Israel

Bild: VIA REUTERS

Sie singt am 15. Mai in Basel für Israel: Yuval Raphael

Dass sie sich in einem Bunker mehrere Stunden unter Leichen versteckt und totgestellt hat, hat der damals 22-Jährigen das Leben gerettet. Am 15. Mai wird Yuval Raphael beim Eurovision Song Contest (ESC) in der Schweiz ihre Heimat Israel vertreten, nachdem sie das Finale der israelischen Fernsehshow "Hakochav Haba" ("Der nächste Star") für sich entscheiden konnte.