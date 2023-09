Der Bauer, das unbekannte Wesen

Wenn Landwirte, Unternehmen und Besucher von heute bis Sonntag auf der Rieder Messe zusammenkommen, ist viel zu besprechen. Seit der Messe vor zwei Jahren gab es Corona-Nachwirkungen und einen Kriegsausbruch. Einem guten 2022 bei den Bauerneinkommen folgte ein Rückschlag in diesem Jahr. Die meisten Produktpreise sinken wieder stärker als die Kosten.

Herausforderungen gibt es zuhauf, aber es ist auch nicht alles schlecht. Essen und trinken werden die Menschen immer müssen, die Frage ist, woher die Lebensmittel kommen.

Österreichs Landwirtschaft ist getrieben von Börsenpreisen und geopolitischen Verwerfungen – aktuell hin- und hergerissen zwischen notwendiger Solidarität für die Ukraine und unerwünschten zusätzlichen ukrainischen Getreidelieferungen nach Europa. Strengere Auflagen bei Pflanzenschutz und Tierhaltung werden den Betrieben viel mehr als anderswo abverlangt. Aber nicht jeder will auch den höheren Preis für heimische Qualitätsware zahlen – bzw. kann es nicht jeder bei hoher Inflation. Zum Gesamtbild gehört aber auch, dass der Anteil der Lebensmittel an den Ausgaben der Haushalte 2020 13,4 Prozent betrug. Vor 60 Jahren waren es noch 31 Prozent gewesen.

Das Höfesterben geht weiter, verliert aber an Tempo. In Corona-Zeiten haben sich manche sogar auf die Wurzeln besonnen und wieder Gefallen an Landwirtschaft, Arbeit in der Natur und Selbstversorgung gefunden.

Der große Trend ist natürlich ein anderer. Große Betriebe werden größer, kleine tun sich schwerer. Das ist nicht romantisch und muss in Grenzen gehalten werden, um die Kulturlandschaft zu erhalten. Aber es ist in Ordnung, wenn Betriebe an Schlagkraft gewinnen und Nebenerwerbler ihre Flächen an Vollerwerbler verpachten. Junge Nachfolger sind ambitioniert. Traktoren und Maschinen werden größer, die Digitalisierung hat Einzug gehalten.

Bauern und Bäuerinnen sind für viele außerhalb der Landwirtschaft unbekannte Wesen. Das Bild vom Mann mit Hut auf dem alten Traktor, mit ein paar Schweinen im Stall, trifft nicht mehr zu. Es ist ein hartes Geschäft – und wegen komplexer Märkte und Systeme nicht einfach. Die Rieder Messe ist wieder eine Gelegenheit, sich zu öffnen und zu erklären, was Landwirtschaft bedeutet und wie sie funktioniert.

