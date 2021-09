Zufällig war nun am vergangenen Sonntag in Wels nicht nur Wahl-, sondern auch Trabrenntag. Und ich will den Pferden nicht zu nahetreten, aber: Es gibt Parallelen. Alles beginnt mit Aufwärmrunden. Mit bunten Bändern an den Ohren schwärmen die Zugpferde aus, gelenkt von Menschen in eigentümlichen Anzügen, den Spindoktoren des Rennsports, die ihre Tiere mit sanftem Druck in die richtige Spur bringen wollen. Bei den Pferden gibt es große Vielfalt. Da sind die schneidigen, die motivierten, solche,