Winzer des Jahres 2022: Marion und Manfred Ebner-Ebenauer aus Poysdorf

Das erfolgreiche Duo ist somit ein großer Werbeträger für die heimische Weinwirtschaft. Das Fachmagazin Falstaff würdigte nunmehr die Arbeit der Beiden mit der Auszeichnung „Winzer des Jahres 2022“!

Manfred Ebenauer studierte ursprünglich Marketing, doch eines Tages sagte ihm wohl das innere Wein-Gen, er sollte wohl eher nicht in irgendeiner Werbeagentur versauern, sondern das umsetzen was ihm als Freigeist mit und zur naturnaher Landwirtschaft vorschwebt. Der wohl überraschte Vater übernahm somit die praxisgerechte Ausbildung zum Winzer. Das theoretische Rüstzeug wurde in der Kremser Weinbauschule fundiert erlernt und als Volltreffer obenauf, lernte er dort seine Marion kennen, die vorher schon ein zwölfmonatiges Praktikum in Wien bei Fritz Wieninger absolvierte. Nach der Ausbildung zu Weinakademikerin verschlug es die umtriebige Marion bis nach Kalifornien zu Wolfgang Puck, um dann später nach erfolgreichen Jahren bei Wein & Co. gemeinsam mit Manfred das Ebenauer Weingut in Poysdorf zu übernehmen, welches namentlich auf Ebner-Ebenauer umgetauft wurde.

20 Ha Weingärten werden in 38 Weingärten rund um Poysdorf bewirtschaftet und zum Großteil handelt es sich um ausgereifte Rebstöcke die seit einigen Jahren biologisch bewirtschaftet werden. Handlese ist obligat, im Keller gibt man nach spontaner Vergärung dem Wein jene Zeit, die dieser braucht, um komplex und mit optimaler Balance, bestens entwickelt auf den Markt zu kommen. Gut aufgesplittet exportiert man beinahe 70 Prozent der Jahresproduktion in mehr als 20 Länder. Klassische DAC Weine, Ortsweine und Lagenweine wie Herrmannschachern, Ried Bürstling bis zur lokalen Top Lage Ried Maxendorf umspannt die Weißweinpalette. Unter Black Edition kommen ausschließlich Veltliner, Riesling und Chardonnay der Maxendorfer Lage zu den Kunden. St. Laurent, Pinot Noir und Blauer Zweigelt gehören zum roten Portfolio. Und natürlich darf aus der Österreichischen Sekthauptstadt ein Spitzenschaumwein nicht fehlen: Blanc de Blanc Zero Dosage! Wie auch in der Champagne üblich, handelt es sich dabei beim Grundwein ausschließlich aus Chardonnay, der unglaubliche sieben Jahre Zeit hat, um auf der Hefe zu reifen. Eine Rarität die zu den besten Schaumweinen des Landes gehört. Da gratuliert man gerne zu den Produkten und zur Auszeichnung „Winzer des Jahres 2022“!