Wenn sich Legenden treffen

Grünberg-Gastronom Franz Pernkopf, Willi Klinger, der Geschäftsführer von Wien & Co, sowie die Sommeliers der OÖNachrichten, Philipp Braun und Hans Stoll, luden dieses Jahr wieder bekannte Winzerlegenden zu diesem Erlebnisabend ein. Christina Saahs vom Nikolaihof in Mautern, Leo Alzinger aus Dürnstein, der Langenloiser Willi Bründlmayer, Georg Winkler-Hermaden vom Weingut Schloss Kapfenstein und der Golser Matthias Leitner fanden sich ein, um einen gemeinsamen Abend mit vielen Weinfreunden zu verbringen.

Die Gastgeberfamilie Franz, Michael und Claudia Pernkopf tischten ein köstliches Menü auf, wobei die Speisen aus der exzellenten Grünbergküche von prämierten Weinen der anwesenden Winzer begleitet wurden. Die Moderatoren konnten den Ehrengästen viel Hintergründiges entlocken. Christina Saahs führte als Beispiel aus, warum sie bereits zu einer Zeit (vor immerhin 50 Jahren) auf biodynamische Wirtschaftsweise in den Weingärten umstellte. Zu einem Zeitpunkt als mit Biodynamik kaum jemand was anfangen konnte. Leo Alzinger erläuterte, warum sich die Wachau über die speziellen Rieden definiert und welchen Vorteile es mit sich bringt, neben dem Gebiet auch die örtliche Herkunft zu definieren. Ein bestens gelaunter Willi Bründlmayer informierte das äußerst interessierte Publikum darüber, welcher Weg einzuschlagen war, um Anfang der 1980iger Jahre seinen Betrieb an die internationale Spitze zu führen. Interessant auch die Einblicke in sein Privatleben, da seine Frau Edwige, eine gebürtige Pariserin, ihn dazu motivierte Schaumweine zu produzieren, die locker in der Champagnerliga mitspielen können.

Dem Südoststeirer Georg Winkler-Hermaden konnte einiges über das sehr aufstrebende Vulkanland Steiermark entlockt werden. Matthias Leitner wiederum gab bestens gelaunt, einen detaillierten, listig-lustigen Einblick darüber, welches Verkaufstalent ein Winzer mitbringen soll und wie sich die Entstehungsgeschichte des Pannobile zugetragen hat. Am Ende waren sich alle Anwesenden einig: Ein mehr als unterhaltsamer Abend mit kulinarischem Genuss pur und Winzerlegenden, die sich unter Freunden sichtlich wohl gefühlt haben. Mit freudiger Erwartung sieht man der vierten Auflage dieser einmaligen Veranstaltung entgegen.