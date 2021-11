So geht es wohl dem Joiser Seniorwinzer Franz Pasler. Seine Söhne Johannes und Michael krempeln manches ein wenig um und halten am bewährtem fest. Es wird im Einklang mit der Natur auf nachhaltige Wirtschaftsweise und Produktion gesetzt. Ihre Rieden befinden sich in der Anhöhe des Leithagebirges (Kalk- und Schieferböden) und in der Ebene des Neusiedlersee mit dem Einfluss des pannonischen Klimas.