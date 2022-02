Walter Frauwallner: eine imponierende Erfolgsgeschichte

Das Weingut von Walter und Petra Frauwallner gehört seit einiger Zeit zu den erfolgreichsten des Landes. Einst von diversen Fachmagazinen als großes Winzertalent entdeckt, konnte er die Erwartungshaltung mehr als erfüllen. Der Grundstein des Erfolgslaufes wurde von den Großeltern gelegt, die zur Selbstversorgung kleine Rebflächen anlegten. Später forcierten die Eltern Emmi und Willi Frauwallner innerhalb ihrer gemischten Landwirtschaft den Weinbau. Im jugendlichen Alter von 21 Jahren übernahm Walter Frauwallner die Verantwortung im Weinkeller und die Strategie der Arbeitsweise in den Weingärten.

Mag sein, dass das häufig verwendeten Statement, wonach Weinqualität primär im Weingarten entsteht, schon ein wenig abgenutzt rüber kommt. Es ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass mit einer klugen Vorgangsweise und einer sensiblen Arbeitsweise bestes Traubenmaterial entsteht. Setzt man obendrauf noch solides Handwerk im Keller ein, gibt man dem Wein Zeit um auf der Feinhefe zu reifen und lässt man dazu die kellertechnischen Tricks links liegen, so wird man dafür entsprechend belohnt.

Unterstützt von Gattin Petra und den Eltern werden die passenden Terroirweine nach genauer DAC Herkunftshierarchie produziert. Gebietsweine, Ortsweine und Riedenweine. Zudem gibt es als STK Mitgliedsbetrieb noch die Rieden Klassifikation in Große STK Lage und Erste STK Lage. Seine Riede Buch ist ein Juwel unter den steirischen Top Lagen. Die 6 Ha große Riede in unmittelbarer Nähe zum Betrieb, ist 3-seitig von einem Mischwald schützend umgeben, der auch für bestes Mikroklima sorgt. Der basalthaltige Verwitterungsgesteinsboden und eine optimale Wasserversorgung bieten den Burgundersorten und vor allem auch dem Sauvignon Blanc beste Voraussetzungen.

Robert Parker mit seinem Wine Advocate verleiht dafür höchste Punkte, regelmäßig 95 Punkte und mehr, von 100 möglichen. Einen spezielle Volltreffer landete der sympathische Winzer aber auch mit seiner 2017er Trockenbeerenauslese „Gelber Muskateller Essenz“ vom Stradener Rosenberg! Dem Magazin Falstaff war dieses Monument eines Prädikatsweines völlig zurecht 100 Punkte wert. Zarter Touch feiner Muskataromen mit Honig und tropischen Früchten in Kombination mit balancierten Botrytisnoten in der Nase, setzt sich die Balance in angenehmster Weise auf dem Gaumen fort. Mit extraktreichem Steinobst wie Marille und einer erfrischenden Melange von Säure und Restzucker imponiert dieses Meisterstück mit einem unendlich langen Abgang. Besser geht es wohl nicht mehr und dazu gratuliert man gerne!

Obendrein freut man sich, auf die Linzer Wein & Genuss Messe am 25. & 26. März im Design Center: da darf zusammen mit Familie Frauwallner die Weine gemeinsam verkosten.