In dieser Hinsicht ist neben einigen anderen Gebieten, wohl die Wachau als heimisches Paradebeispiel anzuführen. Einerseits prägt das Mischklima aus pannonischem(warmen) Einfluss in Kombination mit der kühlen Nordströmung das Aromabild der heimischen Leitsorten, so sind es die verschiedenen Bodenstrukturen, die andererseits das Geschmacksbild der unverwechselbaren Herkunftsweine prägen.