Stefan und Daniela Langmann  Bestes aus dem Schilcherland seit 1746

Drei Generationen leben und bewirtschaften heute das Weingut, welches als kulinarischer Komplettanbieter angesehen werden kann. Neben dem Weingut wird eine Buschenschank betrieben, die als wahrer Kraftplatz mit besten Schmankerln des Hauses ihre Gäste verwöhnt und einen traumhaften Blick von der Terrasse über die weststeirischen Weinberge bietet. Obendrauf bietet die Familie noch fünf Winzerzimmer an, für jene, welche am Morgen inmitten der Weinberge aufwachen wollen. Als ehemaliges Weingut des Jahres prämiert, setzt man voll auf die Arbeit im Weingarten und die schonende Verarbeitung.

Mit Akribie wird an der Qualitätskette gearbeitet um aus der Kombination von Rebe, Erde und Mensch die optimalen Endprodukte zu erreichen. Was in den 1970er-Jahren durch Stefan Sen. begann, setzt die jetzige Generation konsequent fort: nicht die Menge macht es, sondern die Qualität. Die Erkenntnis, dass kleine und lockerbeerige Trauben aromatischere Weine ergeben, ergänzt durch eine schonende Arbeit in den Weingärten, die begrünt sind mit einer Vielfalt an Gräsern und Blumen. Handlese ist selbstverständlich obligat und so naturnahe wie nur möglich wird zudem herbizid- und insektizidfrei gearbeitet, bestätigt durch den Gütesiegel „Nachhaltig Austria“.

Um dieses Zertifikat zu bekommen, wird der gesamte Produktionsablauf von der Ernte bis zur Flaschenfüllung penibel kontrolliert. Die umfassende Weinauswahl zeigt sich primär an den verschiedenen Schilchervarianten: Von Klassik bis zu den Lagenweinen unter anderem aus den Rieden Greisdorf und Hochgrail. Darüber hinaus kommen aus diesen Toplagen auch beste Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller & Co.

Besonders angetan ist die Winzerfamilie von der Sektproduktion. Mit großer Leidenschaft und einem ebenso großen Gespür für das was der Markt verlangt, werden alle Varianten der Schaumweinprodukte angeboten. Vom Frizzante zur Einstimmung eines sommerlichen Terrassenabends über Qualitätsschaumweine als Aperitif, Digestif oder auch als optimale Ergänzung zu einem Menü – das umfassende Portfolio bietet auf diesem Segment für jeden etwas. Wie eingangs dargestellt: das Weingut Langmann ist ein kulinarischer Komplettanbieter und der Vulgo Namen „Lex“ bezieht sich auf einen der früheren Besitzer mit dem Vornamen Alexander.