Sekt aus Österreich – eine Erfolgsgeschichte

Mehr als 30 der besten österreichischen Sektproduzenten versammelten sich, um die einzigartige Qualität des heimischen Schaumweines einem äußerst interessierten Fachpublikum näher zu bringen.

Österreichischer Sekt als perfekter Speisenbegleiter stand im Fokus einer großen kulinarischen „Partnersuche“ beim Sekt- und Foodpairing. So traf optimal gekühlter Sekt Austria u.a. auf geräucherten Saibling und New York Cheesecake. Als besonderes Highlight eröffnete die Schauspielerin und Intendantin Kristina Sprenger in ihrer Rolle als Sektbotschafterin das prickelnde After-Work-Clubbing mit einem musikalischen Live-Act.

Der Tag des Österreichischen Sekts ist traditionell jährlich am 22. Oktober. Heimische Sektproduzenten im ganzen Land locken mit individuellen Programmen in ihre Kellereien. Bei zahlreichen Veranstaltungen können sich Sektliebhaber über das Produkt und seine Entstehung informieren, sowie die diversen Sorten und Kategorien verkosten. Auch spannende Führungen durch die Welt der Sektherstellung und köstliche Sekt- und Speisen-Specials stehen auf dem Programm.

Das komplette Programm zum Tag des Österreichischen Sekts gibt es auf www.sektaustria.at.

Mehr als erfreulich sind die sensationellen Markterfolge sowohl im In- als auch im Ausland. Die Exportquote konnte im Jahr 2021 um erstaunliche 34 Prozent gesteigert werden. Dabei zeigt sich, dass die heimischen 200 Sektproduzenten sich im harten internationalen Wettbewerb mehr als behaupten können. Dieser übersprudelnde Erfolg setzte sich auch im Heimmarkt fort. Alleine der im Sommer sehr beliebte Rosé Sekt verzeichnete im vergangenen Jahr ein Plus von etwas mehr als 30 Prozent.

Die Klassifizierung unter dem 2021 geschaffenen Begriff „Sekt Austria“ mit der Qualitätspyramide Klassik, Reserve und Große Reserve ist leicht verständlich und unmissverständlich. Außerdem garantiert sie die 100-prozentig österreichische Herkunft und die erfolgte sensorische Qualitätsprüfung. Sichtbares Zeichen für die erfolgte positive Prüfung ist die rot-weiß-rote Banderole auf dem Kopf der Sektflaschen.

Fazit: Sekt Austria ist mehr als ein Silvestergetränk und ist ein universeller kulinarischer Begleiter ob als Aperitif, innerhalb eines Menüs oder beim Abschluss eines genussreichen Abends.