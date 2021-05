Zeitgerecht und passend dazu haben sich der Langenloiser Weinbauverein in Kooperation mit dem Ursin Haus ein interessantes Format einfallen lassen. Von 7. Mai bis 30. September findet der heurige Gartensommer Niederösterreich mit Schwerpunkt in Langenlois und Schiltern statt. Die künstlerische Inszenierung der Gartenerlebnisse unter dem Motto „Gärten in Veränderung – der Wandel als Gestalter“ steht dabei ganz im Fokus.