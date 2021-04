Da der Hauptbestandteil der Botanicals Wermutkraut war, gab man diesem Getränketypus, der erstmals 1786 auf den Markt kam, den Namen Vermouth. Verschiedene Geschmacksarten, von trocken bis süß, von extra trocken bis bitter (Amaro), wurden kreiert und zum Erfolgsgetränk. Auch in unseren Breiten war Vermouth ein beliebtes Getränk, speziell in der Nachkriegszeit bis hinein in die Sechziger- und Siebzigerjahre war es ein „In Drink“ in vielen Bars, Cafés und Restaurants.