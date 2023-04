Michael Kramer – den Falkensteiner Newcomer sollte man im Fokus haben!

Lockere Böden mit einem hohen Kalkanteil und ein, für den Weinbau optimales Kleinklima, welches speziell im Herbst eine wohltuende Mischung aus warmen Tagen und kühlen Nächten liefert, bringt herkunftstypische Weine mit einem sehr guten Säure/Extraktspiel hervor.

Mehr als 300 Jahre bereits betreibt hier die Familie Kramer ihren Weinbaubetrieb. 20 ha Weingärten sind es, die sich in den Top Lagen Sonnleiten, Rosenbergen und Rabenstein verteilen. Die Sonnleiten liefert mit ihren kargen Sandböden Weine, die mit klar erkennbarer Mineralik glänzen. Die Top Lage Rosenberg mit der Lössauflage, die von Kalklippen begleitet wird, ist wohl die Lieblingslage des Veltliners. Die Riede Rabenstein mit dem dominanten Kalkgestein ist, wie könnte es auch anders sein, die optimale Lage für die Burgundersorten, speziell für den Pinot Noir.

Michael Kramer, als Absolvent der Klosterneuburger Weinbauschule hat er sein Handwerk mit Aufenthalten in Neuseeland und im Piemont vertieft. Unterstützt von seinem Vater Herbert, ergibt sich eine optimale, generationsübergreifende Zusammenarbeit, was die Arbeit im Weingarten und im Keller betrifft.

„Eingreifen tun wir nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich“, so seine Meinung, was den naturnahen Weinbau betrifft. Seine Lieblingssorte ist – wie könnte es auch anders sein – der Grüne Veltliner. Das spezielle Falkensteiner Terroir bietet ihm die Möglichkeit die Vielseitigkeit des Veltliners voll auszuspielen. Von leicht-pfeffrig-würzig über die eleganten bis zu den kräftigen Lagenweinen, da ist die ganze Bandbreite für den jungen Winzer bespielbar.

Freilich, in den nächsten Jahren will er mehr in die Tiefe gehen, was die Sortentypizität betrifft. Schnell auf den Markt geworfenen Jungweine, das entspricht nicht unbedingt seiner Philosophie. Dem Wein jene Zeit zu geben, welche die Eleganz der einzelnen Sorten und das Herkunftsprofil schärft, ist eher sein Ding. Und größer werden will Michael Kramer nur, was die Qualität betrifft. Eine Strategie die gefällt!

Autor Hans Stoll Hans Stoll