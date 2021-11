Martin Diwald und sein Zugang zu Wagram DAC

Die Ursache dafür liegt aber im Wesentlichen an der Bodenbeschaffenheit des Gebietes: der Lössboden! Bis zu 20 Meter tiefe, zusammengepresste Schichten sind es, aus denen sich dieser Mischboden aus Sand, Schotter und Kalk zusammensetzt. Ein Boden wie ein Schwamm. In der feuchten Jahreszeit ist der Lössboden ein optimaler Wasserspeicher, der in trockenen Perioden damit die Stöcke optimal versorgt. Als vorletztes spezifisches Weinbaugebiet steht man nunmehr auch kurz davor, die Herkunftsbezeichnung Wagram DAC aus der Taufe zu heben.

Einer der Top-Betriebe des Gebietes ist Bio Winzer Martin Diwald aus Großriedenthal. Er hat sich im Rahmen einer Studie sehr intensiv mit der kommenden Herkunftsdefinition auseinandergesetzt. Einerseits begrüßt er es, dass man bei den Gebietsweinen die Chance hat, im Wesentlichen den Charakter der Lössböden in das Geschmacksprofil der Weine zu bringen. Andererseits steht er der Tatsache, dass man bei den Ortsweinen mit 7 verschiedenen Rebsorten das örtliche Herkunftsprofil hinbekommen will, kritisch gegenüber. O-Ton „Da müssen wir aber alle Weltmeister sein, dass so hinzubekommen! Da wäre es wahrscheinlich besser gewesen, sich damit mehr Zeit zu lassen, um ähnlich wie beim Leithaberg DAC, das Geschmacksprofil zu schärfen“, so der beherzte Top Winzer. Dass man bei den Riedenweine ausschließlich auf die Leitsorten Roter Veltliner, Grüner Veltliner und Riesling setzt, damit kann er sich zu 100% identifizieren. „Damit kann man das Herkunftsprofil optimal transportieren.“ Trotz allem ist es für Martin Diwald das Um und Auf, es unbedingt stilmäßig zu schaffen, für was Wagram steht.

Mit Wagram DAC wird es einen weiteren wichtigen Mosaikstein zum gesamten Herkunftsprofilbild des heimmischen Weines geben. Es wird mit Gebietswein, Ortswein und Riedenwein letztlich auch für den Konsumenten leichter werden, entscheiden zu können, welche Qualitätsstufe er bevorzugt. Anmerkung des Kolumnisten: jetzt liegt es nur mehr daran, die nötigen Unterschriften zu bekommen, um das gesetzlich umzusetzen und zum anderen, sich schön langsam von den alten, verstaubten Qualitätsstufen und Bezeichnungen der Zuckerpyramide zu verabschieden.