Klein, aber fein: Wein aus Oberösterreich!

Etwa 100 ha Weingärten sind es, die in unserem Bundesland bewirtschaftet werden, im Vergleich zu den führenden Weinbaubundesländern ist das relativ klein strukturiert. Das aber klein auch fein bedeuten kann, davon konnte sich die Profi-Jury beim Gala-Abend des OÖ Wein voll überzeugen.

Es war ein Abend, der viele Gäste beeindruckte. Klaus Stummvoll (der Referent für Weinbau in der OÖ. Landwirtschaftskammer) und sein Team hatten in der Vorwoche bereits eine bestens organisierte Blindverkostung mit acht Sommeliers organisiert und genau so auf höchstem Niveau war die 1. OÖ-Weingala aufgestellt.

Zahlreiche Ehrengäste konnten sich von der sehr guten Qualität der einzelnen Siegerweine in elf verschiedenen Kategorien überzeugen. Zum Start konnte der Schlüßelberger Armin Kienesberger mit seinem Pet Nat Schaumwein Apollo 22 begeistern. Es war aber nicht sein einziger Triumph: sowohl bei den Burgundersorten (Weissburgunder 2022), wie auch bei der Kategorie der Alternativweine (Amore Naturale GV 2021) gelang ihm der 1. Rang und ein Stammplatz auf dem Podium.

Ebenso erfolgreich waren die St. Florianer Geschwister Wurm. Sie begeisterten mit der Aromasorte Gelber Muskateller und einem eleganten Gemischten Satz. Das der Grüne Veltliner optimal in unser Bundesland passt, dieser Beweis gelang Lukas Schiefermair aus Kematen an der Krems. Sein Klassik Veltliner ist anderen Sortenvertretern in dieser Kategorie absolut ebenbürtig. Einen Siegerwein, den die OÖN-Leser bereits gut kennen, stellte der Innviertler Wolfgang Költringer mit seinem fruchtig-frischen Zweigelt Rosé.

Von Erfolg zu Erfolg eilt der Hörschinger Florian Eschlböck. Als Stammgast beim Salon Österr. Wein konnte er sich an diesem Abend mit seinem Chardonnay Reserve den obersten Stockerlplatz sichern. Auch das untere Mühlviertel scheint ebenso für den Weinbau über ein optimales Terroir zu verfügen: Der Donauriesling von Stephan & Andrea Greindl aus Naarn überraschte mit Frische und einem bestens balancierten Geschmacksprofil. Der strahlende Präsident des OÖ. Weinbauverbandes, Leo Gmeiner aus Perg komplettierte das Siegerfeld mit seinem Frizzante und setzte sich mit dem Blauen Zweigelt die Krone auf.

Fazit: Oberösterreich gilt ab sofort als kleines Weinbauland mit feinen Weinen in jeder Kategorie. Und es sollte als selbstverständlich gelten, dass jeder heimische Gastronomiebetrieb auch einen heimatlichen Wein auf seiner Karte hat. Und wir Konsumenten sollten davon Gebrauch machen!

Autor Hans Stoll Hans Stoll