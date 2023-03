Julia Grafinger und ihr Sprung auf den Radarschirm

Das wir uns in Österreich keine Sorgen machen müssen, was die Zukunft unserer Weinqualitäten anbelangt, damit überzeugt immer wieder "the next generation"! Eine junge Dame vom nördlichen Teil des Kremstals sollte man ab sofort auf dem Genuss-Radarschirm haben: Julia Grafinger aus Priel, nahe Senftenberg.

Ein abgeschlossenes Studium im Tourismusmanagement auf der einen Seite und andererseits als Absolventin der Weinbauschule in Klosterneuburg, konnte Julia soeben einen der Podestplätze bei der Kür der besten NachwuchswinzerInnen ergattern. Zusammen mit ihrem Bruder Eugen macht sie ihre eigene Weinlinie. Die Basis ihrer Philosophie ist es herkunftstypische, knackig-fruchtbetonte Weine zu produzieren.

Das Schicksal wollte es so haben, dass die Geschwister, nach dem Verlust des Vaters, den Sprung ins kalte Wasser machen mussten. Vormittags ist Julia im Keller als Winzerin tätig, die gesamte Weinproduktion obliegt ihr, nach dem selbstgewählten Motto "Weinmachen verlangt Gespür!". Top Bewertungen in verschiedenen Fachmagazinen beweisen den eingeschlagenen Weg. Bestes Traubenmaterial als Basis dafür zu bekommen, diese Verantwortung hat Bruder Eugen, er ist für die 6 Ha Weingärten zuständig. Dort ist hauptsächlich, wie könnte es auch anders sein, Grüner Veltliner die Hauptsorte, gefolgt von Riesling, etwas Roter Veltliner, Chardonnay und Zweigelt. Rotwein, so meint die Jungwinzerin, würde sie (als Gastgeberin) eher mehr in nächster Zukunft brauchen.

Damit ist der Bogen auf die nächste kulinarische Ebene der Familie Grafinger gespannt: Der wunderbar gelegene Heurige "Weinblick"! An fixierten Terminen ist die Lokalität jeweils ab 15:00 geöffnet. Der eigene Wein und hausgemachtes aus der "Selch" wird bei bester Atmosphäre angeboten. Somit hat Julia an diesen Tagen eben ihre Doppelfunktion inne: Vormittags im Keller als Winzerin, Nachmittags im Weinblick als Gastgeberin! Und überall kommt die schon zitierte Philosophie durch: "Egal was wir machen – wir machen es mit Gespür!" Da wünscht man gerne weiterhin viel Erfolg!

Autor Hans Stoll Hans Stoll