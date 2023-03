Gerhard & Lisa Pfneisl – die nächste Generation zeigt stark auf!

2015 startet die motivierte Jungwinzerin mit einer eigenen Weinlinie, die der Markt mit dem Branding „Offspring by Pfneisl“ bereits sehr gut angenommen hat. Gemeint ist damit nichts anderes als „Die neue Generation und ihr neuer Wein“.

Mit neuer Aufmachung kommen vegane, ungeschönte und nachhaltig produzierte Weine zu den Kunden, die nicht nur die Fachwelt überzeugen. Nach wenigen Jahren stellten sich die ersten Top Bewertungen und Auszeichnungen in mehreren Fachmagazinen ein.

Die Offspring Serie von Lisa startet mit der Cuvée Offspring white. Je halb Grüner Veltliner und aromatischer Muskateller. Der trinkanimierende Weiße kommt als leichter, knackig-frischer und fruchtbetonter Terrassenwein. Der Offside Rosé ist eigentlich in seiner Kategorie eine Rarität. Eine ungewöhnliche, aber interessante Melange von Pinot Noir und Shiraz. Beeren, dunkles Steinobst in Kombination mit Zitrusfrüchten bereiten ein wahres Trinkvergnügen. Obendrauf präsentiert sich mit dem Offspring red eine weitere spannende Cuvée. Die Jungwinzerin vermählte dabei die Bordeauxsorte Merlot mit dem heimischen „big Player“ Blaufränkisch. Dominiert von Brombeeren, Zwetschken und Kirschen zeigt sich der Gaumenschmeichler ohne jedweder Rauheit vom Holz. Zweifelsohne als Flaggschiff kann der außergewöhnlich mächtige Cabernet Franc „Offspring black“ benannt werden. Cassis und Kräuter, Rauch und Schoko in der Nase und am Gaumen ein Power Wein mit Eleganz und Frische.

Das Vater/Tochter Gespann bewirtschaftet in Deutschkreutz 23 Ha Weingärten in den besten Lagen: Altes Weingebirge steht vor allem für herkunftstypischen Blaufränkisch. Die Bordeauxsorten Cabernet Sauvignon und Merlot stehen auf dem schweren Lehmboden des Mitterberg, ergänzt wird das rote Premium Segment durch den Shiraz, dieser wird seit den 1990iger Jahren sehr erfolgreich ausgepflanzt. Und die weitum bekannten, mächtigen Cuvée Pentagon und Ried Hexenberg sind Rotweine für große Momente und bezeugen das Motte der Familie Pfneisl: Born to make wine!

Autor Hans Stoll Hans Stoll