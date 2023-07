Ein „tolles Tool“ für alle Weinliebhaber: riedenkarten.at

Das es das vielfach beschriebene Terroir ist, welches das Geschmacksbild des Weines prägt, wird seit geraumer Zeit intensiv dargestellt.

Die heimischen Weine sind für ihrem einzigartigen Geschmack bekannt. Warum Grüner Veltliner, Blaufränkisch & Co so schmecken, wie sie schmecken, liegt wesentlich an ihrer Herkunft, dem Terroir.

Unter diesem Fachbegriff versteht man den Mix aus Boden, Klima und Lage der einzelnen Weingärten. Sind diese Lagen genau definiert, so spricht man von einer Riede, wie zum Beispiel die Riede Dürnsteiner Kellerberg. Wer nun die einzigartige Beschaffenheit der österreichischen Rieden erkunden will, kann das ab sofort mit dem digitalen Weinatlas der Österreichischen Wein Marketing (ÖWM) tun. Man geht auf www.riedenkarten.at, gibt auf der Suchfunktion den Namen einer Weinriede ein und schon erfährt man alle wesentlichen Informationen über diese Lage: Gemeindeherkunft, Größe, Ausrichtung, Bodenbeschaffenheit, Rebsorten, Klimaeinflüsse usw.

Dieser erste weltweite digitale Weinatlas wurde von der ÖWM in Zusammenarbeit mit der Universität Wien entwickelt. Riedenkarten.at ist somit ein gutes Beispiel dafür, dass Österreich eines der innovativsten Weinländer der Welt ist. Ein optimales Tool nicht nur für angehende Sommeliers, sondern auch für jeden Weinliebhaber. Großer Applaus für diese tolle Einrichtung der ÖWM.

Autor Hans Stoll Hans Stoll