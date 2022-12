Ein kleiner Wein-Jahresrückblick

Insgesamt ist der aktuelle Jahrgang nicht unbedingt in die Kategorie der sehr warmen Jahrgänge einzureihen, dafür sorgten die Wetterkapriolen im September. Alles in Allem würde man meinen, ein typisch österreichischer Jahrgang. Frische, fruchtige und nicht zu opulente Weine sind im Großen und Ganzen das Ergebnis.

Ein tolles Comeback feierte im Mai die Wiener Weinfachmesse VIEVINUM. 500 Weinbaubetriebe präsentierten sich dem fachkundigen Publikum. Knapp eine Woche zuvor waren 300 heimische Betriebe bei der größten europäischen Weinfachmesse in Düsseldorf vertreten. Stress pur für die Teilnehmer – Terminkoordination sieht halt anders aus.

Zu den herausragenden Weinen zählen die diversen Siegerweine in verschiedenen Kategorien und Plattformen. Drei Wachauer Winzer schafften es völlig verdient mit 100 von 100 Punkten beim Falstaff bewertet zu werden (Prager, FX Pichler und Hirtzberger). Gebietstechnisch könnte man dabei allerdings den Fokus evtl. auch mal auf andere Gebiete erweitern. Zu den am meist beachteten Rebsorten gehört in diesem Jahr zweifelsohne der Rote Veltliner. Speziell die Lagenweine vom Wagram DAC und dem benachbarten Kamptal und ein wenig auch aus dem Weinviertel zeigen da ganz stark, nicht nur als geheimer Lieblingswein vieler Sommeliers auf. Beim Rotwein schaffte es ganz klar der Blaufränkisch auf die Internationale, viel beachtet Bühne. Gerade beim Superjahrgang 2019 zeigten unsere Top-Bewerteten Blaufränkisch Winzer welche großartigen Weine hervorgebracht wurden (Triebaumer, Gesellman, Krutzler &Co.).

Beim Salon Österreichischer Wein wurden neue Kategorien geschaffen. Sekt Austria ist nunmehr ebenso vertreten wie PiWi Sorten, Weinvielfalt und Riedenweine (mehr dazu auf össtrreichwein.at).

Erfreuliche Entwicklung auch bei den heimischen Schaumweinen. Mit SEKT AUSTRIA gibt es einen neuen Namen, dazu einen neuen Auftritt und mit der Veranstaltung „It`s Sekt c`clock“ wurde im Oktober in der Wiener Hofburg der Startschuss für die diesjährige sprudelnde Saison eingeläutet.

Erfolgreich ist auch der weitere Aufwärtstrend im Bereich Biodynamik, Bioweinbau und zertifizierte nachhaltige Bewirtschaftung unterwegs. Diese drei Bereiche zusammen haben bei uns einen Anteil von über 33%. Damit sind wir mit großer Sicherheit Europameister. Ein Weingut sorgte auf dem Finanzmarkt für Furore: Dürnberg konnte mehr als 5.200 Aktionäre als Teilhaber begrüßen und legte somit eine mehr als solide Zukunftsschiene. Ein Modell, welches sicher in Zukunft Schule machen wird.

Zusammengefasst darf festgehalten werden, dass sich der Österreichische Wein in allen Belangen auf einem positiven Weg befindet. Jetzt ist zu hoffen ist, dass der Winter dafür sorgt, dass die Natur sich in der Ruhephase befindet. Denn auch diese ist notwendig, für eine positive Weiterentwicklung im neuen Jahr. Da beginnt jetzt die Arbeit mit dem Rebschnitt: Die erste Qualitätsentscheidung für dem Jahrgang 2023.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hans Stoll