Ein Grüner Veltliner als Hilfe für die Ukrainer

Gewidmet ist der Wein ursprünglich zur Unterstützung für das heimische Rote Kreuz, um sozial benachteiligte Jugendliche der Lernhäuser Niederösterreichs zu fördern. Je Flasche des verkauften Weines sind € 4,00 für diesen sozialen Zweck vorgesehen. Jetzt, in dieser unerwartet schwierigen Zeit, in der großes Unheil über die Menschen in der Ukraine hereingebrochen ist, werden prompt und kurzfristig, aus völlig berechtigten Gründen, die Spenden umgeleitet.

Zu Gunsten der unschuldigen, notleidenden Menschen in der Ukraine. Somit trägt jeder Käufer des Weines eine Spende von € 4,00 für humanitäre Zwecke in der Ukraine durch das Rote Kreuz bei. Der Wein selber ist ein wunderbarer Grüner Veltliner mit lässigem Trinkfluss. In der Nase begeistern Kernobstnoten, subtile Würze und eine dezente Brise Heublumenduft. Am Gaumen nicht opulent, sondern saftig mit fester Struktur, ein Hauch Zitrus gesellt sich zu dem typischen Veltliner Pfefferl.

Ein Wein mit trinkanimierendem Charakter, passend zu jeder geselligen Runde oder zu vielerlei Vorspeisen und Fischgerichten. Dem lieben Willi Bründlmayer und seinem Team, gratuliert man und sagt Dankeschön zu dieser hilfreichen Aktion! Und wir? Wir sollten den Wein bestellen, als Genussprodukt und obendrauf mit dem Selbstverständnis einen Tropfen Hilfe zu leisten.