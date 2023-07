Domäne Wachau wieder unter den besten Weingütern der Welt

Platz 14 ist ein mehr als beachtenswerter Erfolg, den sich das Team rund um Weingutsleiter Mag. Roman Horvath MW und Kellermeister DI Heinz Frischengruber mehr als verdient.

Bei der Beurteilung und Platzierung der „Best Vineyards“ sind 500 Juroren aus der ganzen Welt am Werk: Journalisten, Weinkritiker, Tourismusexperten und Weinliebhaber. Nominiert werden sollen Weingüter, die man auch seinen besten Freunden für einen Besuch empfehlen würde.

Dass die Qualität der Weine dabei eine entscheidende Rolle spielt, zeigt die Listung von Weingütern wie Château d‘Yquem, Château Smith Haut Lafitte, Quinta do Noval oder Henschke. Ebenso wichtig ist aber auch die Gesamtperformance eines Weinguts, also: das touristische Angebot, die Kompetenz des Personals, das Image und das Ambiente, kurz alles, was den Besuch eines Weinguts zu einem lohnenden Ereignis macht.

Die Domäne Wachau ist diesbezüglich Vorreiter in Österreich. Mit zutiefst eleganten sowie terroirgeprägten Weinen repräsentiert das Vorzeigeweingut die Wachau mit seiner ganz eigenen Handschrift und vermittelt diese dank eines individualorientierten Tourismuskonzept einem zunehmend anspruchsvollen Publikum. Mit exquisiten Kulinarien, hochspannenden Themenverkostungen, informativen Weinrieden-Wanderungen, einer eigenen Vinothek im Herzen von Dürnstein, Musik- & Kulturveranstaltungen und einem der besten Heurigen öffnet man sich in vielfältiger Weise.

„Wir alle versuchen, die Wachau – ihre einzigartige Landschaft, die Steilterrassen, die handwerkliche und nachhaltige Arbeit der Winzerfamilien und natürlich ihre Weine – als authentisches Weinerlebnis an unsere BesucherInnen zu kommunizieren. Wir freuen uns, dass diese Nachricht auch über die Grenzen Österreichs hinaus wahrgenommen wird“, so das erfreuliche Statement von Roman Horvath. Dazu gratuliert man sehr gerne!

Autor Hans Stoll Hans Stoll