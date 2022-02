Fritz Rieder, der Weinrieder, ist von all seinen Mitbewohnern wohl der Globetrotter schlechthin. Von Hollywood über London bis Tokio, in allen Top Restaurants findet man das Beste aus dem Weinviertel auf den Weinkarten der Spitzengastronomie. Weinrieder Weine sind nicht uniform, nicht kopierbar und nicht dem Mainstream angepasst. Seine Produkte entstehen nicht im Kopf, sondern in der Hüfte wie er immer wieder betont.