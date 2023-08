Der Weinjahrgang 2023: Ein kleiner Zwischenbericht

Die ewige Winzerweisheit ist jene: "Frag mich, nachdem die letzten Trauben im Keller sind"! Dennoch haben wir mal in verschiedenen Gebieten nachgefragt, wie es denn in etwa aussieht mit dem 2023er.

Bernhard Moritz, vom Weingut Karl Fritsch – Wagram: "Bei uns am Wagram ist es vom Austrieb bis zum Start der Reifephase sehr gut verlaufen. Mit dem Klima sind wir halbwegs zufrieden und wenn es in diese Richtung geht, kommen wir an die Qualität des Top Jahrgangs 2021 heran. Freilich jetzt ein paar Niederschläge mehr können wir gut brauchen. Aber hoffentlich nicht zur Lese. Diese sollte nach jetzigem Stand so um den 20.9. herum starten."

Weingut Bründlmayer, Langenlois – Kamptal: "Mit Ende April sind die Reben in unseren Weingärten in die Vegetationsphase gestartet und Mitte Mai stand alles im vollen Austrieb, vier Wochen später ging es mit der zehntägigen Blüte optimal voran. Mit Anfang Juli starteten wir die intensive Laubarbeit und die Grünlese. Mit dem Vegetationsverlauf sind wir bisher sehr zufrieden. Menge und Qualität sollte in diesem Jahr mit Sicherheit über dem Durchschnitt liegen. Erfreulich jedenfalls: Wir sind von Hagelschäden verschont geblieben."

Birgit Braunstein, Purbach - Burgenland: "Der Frühling hat uns den lang ersehnten Regen, die kühlen Temperaturen im Mai eine späte Blüte gebracht, diese verlief sehr gut und der Fruchtansatz ist erfreulich. Auch förderte der Regen das Wachstum und alles in allem sind wir sehr zufrieden. Trotzdem sind wir ordentlich gefordert gewesen, denn es gab viel zu tun, um die Blätter rechtzeitig ins Drahtgerüst zu stricken. Jetzt beginnt bereits die Verfärbung, somit erwarten wir, dass wir nach 40 Tagen mit Mitte September mit der Ernte beginnen werden. Es scheint ein guter, typisch österreichischer Jahrgang zu werden, frisch und fruchtig. Aber die nächsten Wochen sind ausschlaggebend, möge der Wettergott mit uns sein und uns allen noch einen sonnigen Sommer schenken. Und die Prognose gebe ich lieber nach der Ernte ab, denn es bleibt spannend bis zum letzten Tag."

Gottfried Scheucher, Labuttendorf, Vulkanland Steiermark: "Auch bei uns in der Steiermark verzögert sich der Blüteverlauf und gesamt gesehen sind wir etwa um 2 Wochen hinter dem normalen Vegetationsverlauf. Mit Ende Juni war das Thema durch und der Fruchtansatz ist erfreulich gut. Stark zu schaffen macht uns der falsche Mehltau (Peronospora), wir müssen diesen halt mit dem kleintsmöglichen Pflanzenschutz bekämpfen. Jetzt hoffen wir auf stabiles Wetter, denn auch das wird sich noch einstellen. Die klimatische Achterbahnfahrt muss ja mal ein Ende haben und falls es keine großen Unwetter mehr gibt, werden wir ab dem 20. September mit der Lese der frühen Sorten beginnen."

Florian Eschlböck, Hörsching -Oberösterreich: "Für uns ist es bisher ein sehr guter Verlauf. Wenn jetzt mit Unwettern nichts mehr passiert sehen wir einem großen Jahrgang entgegen. Wir sind dafür bestens vorbereitet. Kein Spätfrost, kein Hagel, ein optimaler Blüteverlauf mit hohem Fruchtansatz und kaum Verrieselung. Wir haben extrem hohe Erträge, dadurch werden wir kommende Woche mit der Grünlese beginnen (Ausdünnen der Stöcke) und vor allem: wir sehen ein voll gesundes Traubenmaterial", so der OÖ Erfolgswinzer der auch in diesem Jahr wiederum mit seinem Sauvignon Blanc im Salon der besten Weine des Landes war.

