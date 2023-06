Der G’gspritzte – das heimliche Nationalgetränk hat immer Saison

Somit wurde in dieser schrecklichen Zeit der eher „unpassende“ Wein mit Wasser verdünnt. Als man in der Folge in den 1920er Jahren das Sodawasser erfand, war die Geburt des legendären Durstlöschers besiegelt.

Was macht nun einen guten Gespritzten aus? Oder anders formuliert: Kann man bei der Produktion des Nationalgetränkes überhaupt einen Fehler machen? Nach dem Motto: Egal welchen Wein man nimmt, für den Spritzer tut er es schon?

Genau das ist bereits der erste Kardinalfehler, den man machen kann. Prinzipiell ist es so, dass bei jedem Getränk, welches mit Sodawasser aufgegossen wird oder welches viel CO² enthält, genau das CO² das, was das Aroma des Basisgetränkes entsprechend intensiv pusht. Nimmt man also einen minderwertigen Wein, dann wird nicht nur das Geruchsaroma verhaltensauffällig sein, sondern auch das Geschmacksempfinden auf dem Gaumen negativ ausfallen. Stark nach dem Motto: Schmeckt oder schmeckt nicht, fällt das Ergebnis eben entsprechend schlecht aus.

Fehler Nummer 2 aus Sicht des Autors (darüber sind sich nicht alle Experten einig), ist die Reihenfolge des Mischens. Zuerst das Sodawasser und anschließend der Wein. Letzterer ist vom spezifischem Gewicht her schwerer als das Wasser und somit mischt sich alles besser durch.

Auch die Weinauswahl spielt eine große Rolle. Da favorisieren die meisten Genießer im Donauraum und im Westen einen frischen, fruchtigen, nicht zu alkohollastigen Grünen Veltliner (max. 12,5 Vol.%). In der Bundeshauptstadt kann es gerne auch der Gemischte Satz sein, während man im Süden unseres Landes zum Welschriesling greift. Die Burgundersorten – speziell wenn diese im Holzfass gelagert wurden – eignen sich nicht wirklich dazu. Immer mehr Beliebtheit erfährt in letzter Zeit auch der fruchtbetonte Rosé. Der Gespritzte Rot ist darüber hinaus halt Geschmacksache.

Bleiben noch zwei Themen: Welches Mischverhältnis und was ist das optimal Glas? Laut Weingesetz ist das Mischverhältnis beim Gespritzten immer korrekt 50:50 mit Sodawasser und Wein. Der Sommerspritzer, welcher sich nicht nur in der heißen Jahreszeit sehr beliebt ist, sollte im Normalfall ein Mischverhältnis von 70% Wasser und 30% Wein haben.

Bei der Verwendung des optimalen Glases ist Flexibilität angesagt. Stilgläser – warum nicht, diese werden ja ohnehin ausschließlich am Stil angegriffen. Wenngleich das dickwandige Henkelglas den Vorteil hat, dass der Wein wegen der Dickwandigkeit länger frisch bleibt und zudem auch das Glas nicht ständig berührt wird.

Bleibt nur mehr der Hinweis, dass ein Gespritzter, der mit Mineralwasser hergestellt wird, eigentlich als Mischung bezeichnet wird. Na dann, auf einen genussreichen Longdrink, der immer Saison hat.

Autor Hans Stoll Hans Stoll