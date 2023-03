Crowdfarming beim Wein und was dahinter steckt

Hans Polczer, Winzer mit Leidenschaft und starken Oberösterreich Bezug (er war in unserem Bundesland pädagogisch tätig), geht völlig neue Wege um, nicht nur seine Kunden, näher an den Wein zu bringen.

Im Rahmen des Projekts Crowdfarming gibt es für uns Konsumenten eine wahrlich interessante Variante, um an seinen eigenen Wein zu kommen. Ein innovatives Konzept, welches einen direkten Bezug von Konsumenten und dem Landwirt herstellt. Hans Polczer bietet seinen Kunden und allen Weinfreunden an, Rebstöcke zu adoptieren. Jeweils 3 Rebstöcke können adoptiert werden, wobei es sich ausschließlich um Blaufränkisch handelt. Die Rebstöcke werden namentlich personifiziert und die gesamte Verarbeitung bis zum fertigen Wein übernimmt der Winzer. Gearbeitet wird an den Stöcken ausschließlich nach ökologischen, nachhaltig zertifizierten Grundsätzen und wobei selbstverständlich per Hand gelesen wird. Garantiert wird, dass es sich dabei um Top-bewertete Weine im Bereich von über 90 aus 100 Punkten handelt.

Die Adoption gilt jeweils für 1 Jahr und kostet alles in allem € 90,28. Via eigener App wird man während des Jahres über alle Arbeiten an Stöcken, auch mit Bildern informiert. Die Rebstöcke werden mit den Namen und eventuell auch mit gewünschten Fotos der Adoptiveltern dekoriert und können jederzeit besucht werden. Und als Belohnung gibt es im April für die Adoptiveltern ein 6er-Paket Wein, frei Haus zugestellt. Dieses Paket setzt sich zusammen aus je 2 Flaschen Blaufränkisch Klassik, Blaufränkisch Ried Reihburg und dem Top Cuvée Ferrum. Attraktiv und außergewöhnlich zugleich. Obendrauf auch bestens als Geschenk geeignet. Eine Idee, die man gerne aufgreift.

Autor Hans Stoll Hans Stoll